Şenol Güneş ilk 11'i değiştiriyor

Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak Beşiktaş’ta kadro değişiyor.

Son 4 lig maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik alıp toplam 6 puan kaybeden siyah beyazlılarda Atiba Hutchinson ve Ricardo Quaresma mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.

QUARESMA'NIN YERİNE LENS OYNAYACAK

Yaşanan puan kayıpları sonrası 11’inde değişikliğe gitmeyi planlayan teknik direktör Şenol Güneş; Gary Medel ve Jeremain Lens’i 11’de sahaya sürecek.

Güneş, son haftalardaki formsuzluğu ile dikkat çeken Quaresma yerine Lens’e forma vererek, gol yollarındaki sorunu çözmeye çalışacak.

AA

MEDEL ORTA SAHADAKİ YERİNİ ALMAYA HAZIRLANIYOR

Süre aldığı maçlarda performansıyla beğeni toplayan Medel ise orta saha kurgusundaki yerini almaya hazırlanıyor.

NEGREDO'YU SAHAYA SÜRECEK

Deneyimli çalıştırıcı forvet hattı için de kararını verdi. Kupada Manisaspor'a 4 gol attıktan sonra Galatasaray derbisini de boş geçmeyen Negredo da Güneş'ten formayı kapan isimlerden biri. Tecrübeli teknik adam Osmanlıspor maçında Cenk'in yerine Negredo'yu sahaya sürecek.