Şenol Güneş imaj değiştirdi

Bein Sports ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği "Futbolun Süperleri" adlı ödül töreni Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Gecenin en çok konuşulan ismi ise Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş oldu.

İLK KEZ TARZINI DEĞİŞTİRDİ

İlk kez tarzını değiştiren 67 yaşındaki teknik adamın yeni hali, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Futbolun Süperleri'nde kazanan isimler ise şöyle;



Yılın Süper Kalecisi: Mert Günok



Yılın Süper Yükselen Yıldızı: Dorukhan Toköz



Yılın Süper Defansı: Alexandru Epureanu



Yılın Süper Fair-Play'i: Fuat Çapa



Yılın Süper Orta sahası: Edin Visca



Yılın Süper Türk Temsilcisi: Cengiz Ünder



Yılın Süper Forvet: Burak Yılmaz



beIN SPORTS Özel Ödülü: Down Sendromu Futsal Milli Takımı



Yılın Süper Golü: Hasan Ali Kaldırım



Yılın Süper Teknik Direktörü: Abdullah Avcı



Yılın Süper Futbolcusu: Edin Visca



Yılın Süper 11'i: Mert Günok, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Alexandru Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Dorukhan Toköz, Edin Visca, Adem Ljajic, Trezeguet, Burak Yılmaz

"DOSTANE BİR MAÇ OLSUN"

Hafta sonu oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, "Lig bir maraton. 30. haftayı tamamladık. Dört hafta var, dört önemli maç var. Neyin ne olacağını hiç bilemeyiz. Zaten futbolun bilinmezliği de burada. Son maçlara geldiğimizde şu anda Medipol Başakşehir önde. Arkasında Galatasaray, sonra biz geliyoruz. Sıralamaya baktığınız zaman önde olan takım daha avantajlı. Biz kovalayan durumundayız. Bu hafta da güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Daha önce de söyledim. Büyük bir camia, büyük bir takımla oynayacağız. Biz de büyük bir camia ve takımız. Her iki büyük kulübün oyuncularının da en güzeli sunmasını bekliyorum. Güzel, dostane bir maç olsun, keyif alalım" dedi.