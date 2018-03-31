Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti ve ligin bitimine sayılı haftalar kala önemli bir 3 puan kazandı.

Mücadelenin ardından teknik direktör Şenol Güneş, önemli açıklmalarda bulundu.

"HAKEMLER BİZİ KOLLUYOR"

Kendisine maçın hakemi hakkında sorulan bir soruya ironi yaparak cevap veren deneyimli tekni adam "Biz kollanıyoruz, hakemler bizi kolluyor, öyle diyorlar. Öyle diyorlarsa, öyledir. Bugün bir ofsayt pozisyonu var, arkadan koşan oyuncumuz var, ofsayt verdi. Bugün hakemle kazandığımızı düşünmüyorum. Susma hakkımı kullanıyorum." dedi.

Şenol Güneş ironisi: Hakemler bizi kolluyor VİDEO

"KAZANMAYI HAK ETTİK"

Maçın ikinci yarısında oyun olarak düşüş yaşadıklarını ancak genel olarak galibiyeti hak ettklerini belirten Güneş "Biz 2-0'ı, 3-0'ı bulabilirdik. Takımın fizik olarak 2. yarıdaki düşüşü, rakibi oyuna ortak etti. Pozisyon olarak zenginlikleri yoktu, uzun toplar attılar. Bizim atak sayımız da düşüktü 2. yarıda. Kazanmayı hak ettik." şeklinde konuştu.