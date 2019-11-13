Şenol Güneş: İzlanda'dan rövanşı alalım

Türkiye, beşinci defa Avrupa Şampiyonası'na katılmanın eşiğinde.

Eleme grubunda son Dünya Şampiyonu Fransa'nın averajla önünde lider durumda olan ay-yıldızlı takımımız; İzlanda'dan 1 puan alırsa 2020'yi garantileyecek, 3 puanda ise liderlik için dev bir adım atacak.

GRUPTAN LİDER ÇIKALIM

Türkiye gazetesinin haberine göre, deplasmanda mağlup olduğumuz İzlanda'dan rövanşı alacaklarını söyleyen Şenol Güneş, kritik maç öncesinde oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Beraberliği aklınıza bile getirmeyin. Onlarla olan hesabı kapatacağız. Orada havaalanında bize karşı yaptıkları muameleyi aklınızdan çıkarmayın." dedi.

İzlandalı, Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattı - VİDEO

Avrupa Şampiyonası'na gitmenin değil, lider gitmenin hesaplarını yaptıklarını söyleyen Güneş "Lider gidersek tekrarlanması zor bir başarının kahramanları olacaksınız." hatırlatmasında bulundu.

İzlanda ile deplasmanda oynadığımız maç öncesinde A Milli Takımımız, saatlerce havaalanında bekletilmişti. Dahası havaalanında bir kişi, kaptanımız Emre Belözoğlu'nun röportajı sırasında tuvalet fırçası uzatarak büyük bir terbiyesizlik yapmıştı.