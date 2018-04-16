Şenol Güneş: Kadıköy'de tur atlayacağız

Ligde yoluna tam gaz devam eden Beşiktaş, gözünü kupaya çevirdi.

Perşembe akşamı Kadıköy'de 2-2'nin rövanşında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Fikret Orman'a galibiyet sözü vererek Kadıköy'de tur atacaklarını söyledi.





"TAHRİKLERE KAPILMAYIN"

Oyuncularına Kadıköy'de oynanan lig maçını hatırlatan Şenol Güneş, "Akhisar'da önemli bir galibiyet aldık. Geriye 5 maçımız kaldı. Quaresma ilk Fenerbahçe maçında kırmızı kart görmüştü, sonucu ağır oldu. 11'e 11 oynadığımız lig maçında onları nasıl yendiğimizi unutmayın. Kadıköy'deki maçta size yönelik ağır tahriklerde bulunacaklardır. Bu tahrikler kapılmayın. Sakin kalarak rakibi yenmeliyiz. Bizim açımızdan lig yarışı çok önemli" şeklinde konuştu.



Beşiktaş ilk kupa maçında evinde F.Bahçe ile 2-2 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlıların turu geçmesi için her türlü galibiyet veya 3-3 ve üzeri gollü beraberlik elde etmesi gerekiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neto, Neustadter, İsmail, Josef, Mehmet, Dirar, Aatif, Giuliano, Fernandao.

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Medel, Oğuzhan (Talisca) Quaresma, Babel, Negredo.