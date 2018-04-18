Şenol Güneş: Kadıköy'den galibiyetle döneceğiz

Fenerbahçe ile 2-2'lik kupa maçının rövanşına yarın Kadıköy'e çıkacak olan Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman dün tesislere giderek oyuncularla bir araya gelirken, teknik direktör Şenol Güneş ile de bir görüşme yaptı.

Kupayı da en az lig kadar istediklerini Güneş'e belirten Orman, "Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ancak kupa da bizim için çok önemli. Sezon sonunda taraftarımıza 2 kupa hediye etmek istiyoruz. Bunu yapabilecek güce sahip olduğunuzu biliyoruz ve yönetim olarak size ve oyunculara çok güveniyoruz" dedi.

FİKRET BAŞKAN'A GALİBİYET SÖZÜ VERDİ

Şenol Güneş de ligde 5'te 5 yapacaklarını, kupayı da müzeye getireceklerini söyleyip, "Fenerbahçe ile ilk maçta kendi sahamızda 2-2 berabere kaldık. Ancak şimdi oraya gidip, yenip döneceğiz. Bunu yapacak kalitede oyuncularımız da var gücümüz de var. Ne gerekiyorsa yapacağız. Kupayı da istiyoruz. Gerekli stratejileri sahada uygulayıp kazanan biz olacağız" dedi.

30 YILLIK KARİYERİNDE LİGDE KAZANAMADI

Şenol Güneş, 1988 yılında başladığı teknik adamlık kariyerinde 6 farklı takımla Kadıköy deplasmanında konuk oldu. Güneş, Trabzonspor, Boluspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ın başında Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Teknik direktörlüğe 1988 yılında başlayan tecrübeli futbol adamı, 6 ayrı takımla Fenerbahçe'ye konuk olduğu 20 lig maçında da galip gelemedi. Bu maçların 15'ini kaybeden Güneş'in takımları, 5 kez beraberlik aldı.

Şenol Güneş, Süper Lig'de Ülker Stadı'nda galibiyet alamamasına rağmen kupada Kadıköy'den istediğini Bursaspor'un başında almıştı. Tecrübeli teknik adamın yönetimine Bursaspor, 2014-2015 sezonunda Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında 21 Mayıs 2015'te Kadıköy'e geldi. Güneş'in takımı Kadıköy'den 3-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılıp finalist olmayı başardı.