Şenol Güneş Kagawa'yı kulübeye çekiyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, istasyon koşuları ve streching çalışmalarıyla başladı, dar alanda oyun kontrol ile devam edip çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

ŞENOL HOCA AÇIK AÇIK ELEŞTİRİYOR

Çalışmalarda Ljajic'i as kadroda deneyen Güneş'in, Kayseri'de Kagawa'yı kulübe çekip Sırp futbolcuyu sahaya süreceği öğrenildi.

Yeni Malatyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, "Kagawa oyuna girdikten sonra 10'a 10 gibi oynadık" diyerek Japon yıldızı eleştirmişti.

Güneş, derbi sonrası da Kagawa'yı hedef almış ve "Kagawa defansta zaten zayıf, hücuma da katkısı azalmıştı. 2. yarıda oyundan düştü ve katkı yapmadı. Ne oyun olarak, ne de savunma olarak. Ben yine aynı değişiklikleri yapardım" demişti.

Kendisini bir türlü Güneş'e beğendiremeyen yıldız futbolcunun ilerleyen haftalarda nasıl bir tepki göstereceği merak konusu.

Kagawa, Beşiktaş formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.