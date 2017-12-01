Şenol Güneş: Karşımızda lider var

Galatasaray maçında Beşiktaş'ın ağır favori gösterilmesi teknik direktör Şenol Güneş'i huzursuz etti.

Takımın daha oynamadan derbi maçını kazanmış havasına sokulmasından rahatsızlık duyan Şenol Güneş futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Bu görüşmede onlara uyarılarda bulundu.

KARŞIMIZDA LİDER OLAN TAKIM VAR

Güneş'in, "Maç oynanmadan kazanılmaz. Karşımızda ligin en çok gol atan ve lider olan takımı var. Kendi evimizde de oynasak ayaklarınız yere bassın. Maç oynanmadan kazanılmaz" dediği öğrenildi.

CANINIZI DİŞİNİZE TAKIP OYNAYIN

Ligde son 2 maçtır kazanamadıklarını söyleyen Güneş, "Bu maç bizim için çok önemli. Siz kimsenin dolduruşuna gelmeden canınızı dişinize takarak oynayın" diye konuştu.

Karşılaşmayı kazandıkları takdirde ligin yeniden başlayacağını oyuncularına söyleyen Güneş'in, "6 puanlık farkı kapatmak için her şeyinizi ortaya koyun. Bu maçta bizi sadece galibiyet mutlu eder" dedi.