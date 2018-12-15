Şenol Güneş: Kaybedersek lig de gider

UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden ve büyük bir şok yaşayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş ve yönetim, takımı toparlamaya çalışıyor.

Akşam'ın haberine göre; Malmö maçının ardından hemen Trabzonspor karşılaşmasına konsantre olmak zorunda olan futbolcularını uyaran Güneş, şu mesajları verdi:

4 ELLE SARILIN

"Kaybettiğimiz için hepimiz üzgünüz. Ancak bunun yasını tutmak bize bir şey kazandırmaz. Tam tersine elimizde kalanı da yitirmemize neden olur. Şu an tek seçeneğimiz var. Lig şampiyonluğu. Ona dört elle sarılmalıyız."





İŞLER DAHA DA KÖTÜYE GİDER

"Trabzonspor maçı bizim ligde ağırlığımızı hissettireceğimiz bir mücadele olacak. Kazandığımız takdirde camianın üzerindeki bu olumsuz havayı da dağıtabiliriz. Aksi halde işler hepimiz için daha da kötüye gider. Bu ağır bir yük ama siz de bu yükü kaldırabilecek karakterde ve güçlü oyuncularsınız. Haydi toparlanın ve ayağa kalkın. Birbirimize kenetlenirsek her şeyi başaracak potansiyelimiz var. Sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da toparlanın."

BASKA CAREMiZ YOK KAZANACAĞIZ

Şenol Güneş'in birçok maçta stoper oynattığı Medel, Şili basınına konuştu: "Sözleşmemin bitimine 1 yıl kaldı, ne olacağını göreceğiz. Ben her zaman merkezde oynamayı daha çok seviyorum. Bunu hocam da biliyor. Ancak burada zaman zaman stoperde oynamak durumunda kaldım. Hafta sonu Trabzon maçını kazanmalıyız, başka çaremiz yok."