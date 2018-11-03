Şenol Güneş: Kaybetmeyi hak etmedik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"ATABİLECEĞİMİZ GOLLERİ ATAMADIK"

Karşılaşmayı değerlendiren Şenol Güneş, "Maça iyi başladık, pozisyonlar bulduk. Atabileceğimiz golü atamadık. Olmayacak pozisyonda gol yedik. Alçak bir yere top düştü, yiyeceğimiz bir gol değildi. Oyuna bakarsan, oyun üstünlüğümüz sonuca yansımadı. Rakipten daha fazla pozisyona girdik ama atamadık. Hücumda daha iyi olabilirdik ama ne olursa olsun bütün bunlar maçı kaybetmemizin nedeni olamaz." dedi.

"KİMSEYE FATURA KESMEM"

"Mağlubiyetin faturasını kime keseceksiniz?" şeklindeki soruya tepki gösteren Şenol Güneş, "Ne faturası? İş hayatı değil ki burası, fatura iş hayatında ödenir, Futbol hatalar oyunudur. Oyuncular elinden geleni yaptı. oyun üstünlüğü bazen skora yansımaz, bu maçta da o oldu. Daha iyi oynayacak bir takımız. Ancak üstün olmamıza rağmen sonuç alamadık." ifadelerini kullandı.