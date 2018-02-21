Şenol Güneş: Kendimizi avutmaya gerek yok

Bayern Münih deplasmanında alınan farklı mağlubiyeti yorumlayan Şenol Güneş, eksik kalmalarının planlarını bozduğunu dile getirdi.

"10 KİŞİ KALINCA KONTROLÜ ONLARA VERDİK"

Şenol Güneş, "Bugüne kadar oynadığımız oyunlarla hak ederek buraya geldik. İyi oynamadık. Rakip zaten 11'e 11 iken de üstündü, 10 kişi kalınca kontrolü onlara verdik. İlk yarı bitene kadar direnmeye çalıştık. İkinci yarı hem moral hem de fizik gücü olarak düşmeye başladık. Zaten rakip kaleye gidemiyorduk, ikinci yarı daha da düştük. Daha iyi bir futbol izlettirmek istedik ama olmadı." dedi.





ÜZÜNTÜMÜZ KAFA KAFAYA OYNAYAMAMAK

Kırmızı kartı değerlendiren Şenol Güneş, "Çıkarken top kaybı istemediğimiz şeydi ama oluyor. İyi bir rakibe karşı daha dikkatli olmalıydık. Hem rakip sahaya gidip kendi oyunumuzu gösteremedik hem de rakibin ataklarına izin verdik. 15. dakikada iyi bir takıma karşı 10 kişi kalmak zordur. En büyük üzüntümüz, Bayern Münih'e karşı kafa kafaya oynayamamak. Skordan bağımsız kafa kaya oynamak istiyorduk. Rakip bizden üstündü, hak ettiğimiz bir skor. Bayern Münih'i tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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"KENDİMİZİ AVUTMAYA GEREK YOK"

Hakem Ovidiu Hategan'ın daha fazla Bayern Münih lehine karar verdiği yönünde bir soru üzerine Şenol Güneş, "Hakemle ilgili konuşacak bir şeyimiz yok. Hücuma çıkarken gücümüz yetmedi. İlk yarı Vagner Love'ın pozisyonu vardı. İkinci yarı pozisyonları söylemiyorum çünkü oyun kopmuştu. Başka sebepler söyleyerek kendimizi avutmaya gerek yok." dedi.