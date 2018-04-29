Galatasaray, Süper Lig'in 31.haftasında Beşiktaş'ı sahasında 2-0 mağlup etti ve şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın ardından Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, kısa bir açıklama yaptı.

Şenol Güneş: Konuşacak bir şey yok - İZLE

ÜZGÜNÜZ KAYBETTİK

Konuşacak fazla bir şey olmadığını ve mağlup olduları için üzüldüklerini belirten Güneş "Konuşacak bir şey yok. Birçok değerin anlamını yitirdiği bir ortamda ben monolog yapıldığını, diyalog olmadığını söyledim. Bunun maçla da skorla da alakası yok. Teknik değerlendirme yapmayacağım, üzgünüz kaybettik." dedi.