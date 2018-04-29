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Şenol Güneş: Konuşacak bir şey yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray maçından sonra fazla konuşmak istemediğini belirtti ve "Konuşacak bir şey yok" dedi.

Şenol Güneş: Konuşacak bir şey yok
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Şenol Güneş: Konuşacak bir şey yok

Galatasaray, Süper Lig'in 31.haftasında Beşiktaş'ı sahasında 2-0 mağlup etti ve şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın ardından Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, kısa bir açıklama yaptı.

Şenol Güneş: Konuşacak bir şey yok - İZLE

ÜZGÜNÜZ KAYBETTİK

Konuşacak fazla bir şey olmadığını ve mağlup olduları için üzüldüklerini belirten Güneş "Konuşacak bir şey yok. Birçok değerin anlamını yitirdiği bir ortamda ben monolog yapıldığını, diyalog olmadığını söyledim. Bunun maçla da skorla da alakası yok. Teknik değerlendirme yapmayacağım, üzgünüz kaybettik." dedi.

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