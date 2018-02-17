Şenol Güneş Konyalı muhabiri fırçaladı

Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Birçok hakem hatasının yaşandığı mücadele 1-1 sona ererken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in karşılaşmanın ardından Mehmet Özdilek'e yaptığı hareket çok konuşuldu.

MUHABİRE FIRÇA

Düzenlenen basın toplantısında konuya açıklık getiren Güneş, Konyalı muhabirin sorusuna bir hayli kızdı.

Güneş, Selim Akyüz adlı muhabirin "Mehmet Özdilek'i hakeme doğru itmeniz doğru mu?" şeklindeki sorusuna, "O pozisyonda oyuncularımı geriye aldım. Hayır gitmeyin, Konyalılar tebrik etsin dedim. Bir mahsuru mu var? Oyuncularımı geriye aldım, gidip bir daha mı kart görsünler? İşte budur Türkiye. Bunları böyle yönlendiriyorlar. Susar mısınız, ben toplantı yapıyorum. Siz bir karar veriyorsunuz, soru sormuyorsunuz. Saygısızlık yapıyorsunuz. Siz bana neden gittiniz diye sorarsınız, bir konuya kanaat getirip soru soramazsınız. Bu saygısızlık olur" diyerek cevap verdi.

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