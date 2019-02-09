Şenol Güneş: Kovulmadıkça Beşiktaş'tayım

2-0'lık Bursaspor galibiyetinin ardından Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Benim bilgim yok şu anda. Sosyal medyaya katılmıyorum. Sosyal medyadan bana yansıyan bir çok şey var ama ilgilenmiyorum. Dalgalar nereye gider bilmiyorum. Sosyal medya 3 senedir beni gönderiyordu. Şu anda tek konsantre olduğum şey Bursaspor maçı. Diğer şeyleri maçtan sonra konuşuruz."





"KOVULMADIKÇA GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"

"Beşiktaş Kulübü beni kovmadı, görevime de son vermedi, ben ne olursa olsun burada kalmak istiyorum. Beşiktaş ile anlaşır mıyım? Teklif gelsin, iyi teklif, anlaşırım."

"Takımdan kovsalar da gitmem düşüncesini biliyorsunuz. Başkan ile kavga etmedim, Allah'a şükür anlaşıldı. Fikir ayrılıklarım olduğunu söyledim, bunları biliyorsunuz. Ben bildiğimi paylaşıyorum, bilmediklerimi paylaşamam."





"TÜRK FUTBOLUNUN BURAK'A İHTİYACI VAR"

"Burak, kalitesi belli bir oyuncu, takımını seviyor. Beşiktaş'ın bağrından çıktı. Gittiği yerde takımı için en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncu. Daha dikkatli olursa işini yaparsa, hem Beşiktaş'ın hem Türk futbolunun ona ihtiyacı var. Biraz daha oynayıp güçlü olması gerekiyor. Golden çok takımın oynamasına katkı yapabilecek bir santrfor. Pres de yapıyor, pas da yapıyor gol de yapıyor. Bunu yapabilmesi için moralli olması gerekiyor. Taraftar da bu morali verdi. Ben de çok sevindim."