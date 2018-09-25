Şenol Güneş Larin'e 'ezik' dedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe mücadelesinin ardından basın toplantısında Larin ve Adem Ljajic'in performansını değerlendirdi.

Şenol Güneş, Fenerbahçe'ye karşı yaptıkları ataklarda pas hataları yaptıklarını belirterek, "Beklediğimiz gibi Fenerbahçe, stattaki atmosferle baskılı oynamaya çalıştı. Çıkışlarda pas yüzdemiz iyi olsaydı daha çok pozisyon bulabilirdik. Attığımız gol avantaj getirdi. İkinci yarı daha rahat oynadık, daha çok hücuma çıkmaya başladık. Çıkıştaki etkinliğimiz iyi olmayınca kopmalar başladı." dedi.

"OĞUZHAN VE LJAJIC ÇOK YUMUŞAK KALACAKTI"

Fenerbahçe'ye karşı hem Ljajic hem Oğuzhan'la çıkamayacaklarını belirten Güneş, "Rakibin kanatlardan geldiğini bildiğimiz halde golü yedik. Tekrar seyirciyle coşkulu hale geldiler. 1-1 berabere kaldık, üzgünüz. Orta sahada Ljajic ve Oğuzhan biraz yumuşak kalacaklardı. Bu atmosferde oynamayı bilen oyuncuları tercih ettim. Tolgay iki yönlü oynayabilecekti. Top kullanmada sıkıntı yaşadılar." ifadelerini kullandı.

"BEKLENTİMİ BULAMADIM"

Adem Ljajic'in son 20 dakikadaki performansını değerlendiren Beşiktaş'ın hocası, "Diri Ljajic'ten beklentimi çok bulamadım." yorumunu yaptı.

"BASKI YAPAR DEDİK, EZİK GİBİ DURDU"

Şenol Güneş, Larin'i oyuna alıp beklediğini alamadığını belirtirken, "Larin önde baskı yapar diye düşündük ama yapamadı. Ezik gibi durdu, donuk kaldı. Bu nedenle Ryan Babel'i ön tarafa aldık." dedi.