Şenol Güneş: Larin'i geçemezlerse o oynar

İyi bir hazırlık maçı yaptıklarını söyleyen Şenol Güneş, Larin ve Medel'in performansından memnun olduğunu dile getirdi.

"KİM OYNAR BİLEMEM"

Güneş, forvet noktasında kimin oynayacağını sorusuna, "Larin’in performansı iyi olduğu müddetçe, kazanmaya katkı sağladığı müddetçe ve diğerleri onu geçemediği müddetçe oynar. Vagner mi oynar, Mustafa mı oynar, Negredo mu oynar bilemem. Önemli olan verim yapabilmek. Bu rekabette kim öne çıkarsa o oynayacak. Bu maçı göz önünde tutarsak Larin oynar" şeklinde cevap verdi.

B36 Torshavn maçı ardından konuşan Şenol Güneş, Medel'i dinlendirmeyi düşündüğü dönemde bile oynamak istediğini ifade etti. Güneş, "Medel sürekli oynattığım bir isim. Bazen dinlendiriyoruz ama oynamak istiyor." dedi.