Şenol Güneş: Ligin en iyi takımı olduğunuzu gösterin

Futbol Federasyonu'nun son 33 dakikasının 3 Mayıs'ta yeniden oynanmasına karar verdiği kupadaki Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş'ta gözler pazar günü ligin kaderini belirleyecek derbiye çevrildi.

ŞENOL GÜNEŞ OYUNCULARINI MOTİVE ETTİ

Dış dünya ile iletişimini koparan ve Ümraniye'de oyuncularını yaşanan gelişmelerden uzak tutmayı planlayan teknik direktör Şenol Güneş'in akşam antrenmanında oyuncularını "Ligin en iyi takımı olduğunuzu gösterme zamanı" sözleriyle motive ettiği öğrenildi.

SİZİN İŞİNİZ SAHADA

Güneş'in futbolcularına "Ligin son virajına giriyoruz. Kalan haftaları fire vermeden kapatıp şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimize inanıyorum. Siz işinize bakın, sizin işiniz sahada" diyerek sürekli telkinde bulunduğu kaydedildi.

Ligin ilk yarısındaki derbide olduğu gibi topun hakimi olmaları gerektiğini belirten Güneş'in tüm oyun planına buna göre yaptığı ve seri pas oyununun kritik maçın anahtarı olarak gördüğü belirtildi.