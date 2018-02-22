Beşiktaş'ın tecrübeli teknik adamı Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında Bayern Münih maçını, ligi ve Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.

ÜLKEMİZDEN ÖZÜR DİLERİZ

Deneyimli teknik adam, "Ülkemizi iyi temsil ettik. Bugüne kadar sadece üç kez yenildik; Sporting Lizbon, Dinamo Kiev ve Bayern Münih. Nereden, nereye geldiğimizi iyi biliyoruz. Nereye gideceğimizi ve beklentileri de biliyoruz. Ancak Bayern Münih maçı nedeniyle ülkemizden özür dileriz. Şampiyonlar Ligi bu sene bize bedel ödetti ama ülke için buna değer" dedi.

Şenol Güneş: Ligin favorisiyiz ViDEO



YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK

Güneş, "Türkiye'de yenemeyeceğimiz takım yok. Ligde ve kupada kendimizi favori görüyoruz. Pazar günü 3 puan ve moral için sahaya çıkacağız. Taraftarımız için elimizden geleni kupada ve ligde yapacağız." diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMI OLDUĞUMUZU F.BAHÇE SÖYLÜYOR

F.Bahçe'ye gönderme yapmayı ihmal etmeyen Şenol Güneş, "Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuzu biz söylemiyoruz, bu haftaki rakibimiz (Fenerbahçe) söylüyor. Biz bu günlere kolay gelmedik, kolay da kaybetmeyiz" şeklinde konuştu.

TFF'YE GÖNDERME

Tecrübeli teknik adam, "Caner, el kol hareketiyle konuşan bir arkadaşımızdır. Oyundan çıkarken elini kaldırarak konuştuysa doğru değil. Federasyon ve ceza kurulu 3 maç ceza verebilir. El kol yapınca 6 maç alıyor, bazıları ağzıyla kirli ifadeler kullanınca ceza almıyor" dedi.