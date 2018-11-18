Şenol Güneş lise arkadaşlarıyla buluştu

48 yıl sonra bugün saat 12.30'da mezun oldukları Trabzon Lisesi'nde buluşan ve içlerinde Şenol Güneş'in de yer aldığı 1970-71 yılı 6 Edebiyat D sınıfı mezunları, birbirleriyle hasret giderdiler.

"FUTBOLCU OLMAMDA ARKADAŞLARIN PAYI VAR"

Şenol Güneş, bugün çok daha farklı bir heyecan yaşadıklarını belirterek, "Hayat bizi öyle bir sınıfa getirdi ki, yaşı büyük, küçük hep beraber burada okuduk. O zaman hababam sınıfı yoktu, hababam sınıfı aslında bizdik. 48 yıldır görüşmediğim arkadaşlar var. Saçı dökülen, kilo alan, zayıflayan arkadaşlar var ama en önemlisi sağlık. Aramızdan ayrılanlar var, onların mekanları cennet olsun.





Bu çok önemli bir gündü. 48 yıl sonra bir araya gelmek kolay değil. Arkadaşlarımın emeği bende çok büyük. Biz birbirimizi etkileyerek büyüdük. O günkü sevgiler, ilişkiler hepsi farklıydı. Saf, temiz duygulardı. Şimdi yine birlikteyiz. Biz bir aileyiz. O aile olgusunu o günde bugün de gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. İçimizde hakimi, polisi, devlet memuru, iş adamı, sanatçı, sporcu hepsi çıktı öyle bir sınıftı burası. Benim futbolcu olmamda da buradaki arkadaşların hepsinin katkısı var" dedi.

EN ASİLİ BORDO-MAVİ

Okula ait müzeyi gezen Şenol Güneş, ardından okulun çıkışında Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyinenlerin de aralarında bulunduğu öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Güneş, burada kendisine yöneltilen, "Trabzonspor'un yeni formalarını beğendiniz mi?" şeklindeki soruya, "Diğerleri de çeşitlilik olarak olur ancak en asil bordo-mavi olanıdır" diyerek cevap verdi.