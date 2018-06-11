Şenol Güneş: Love'ı takımda görmek istemiyorum

Şenol Güneş, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet eden 33 yaşındaki golcüyü sezon başı kampında bile görmek istemiyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, alacakları için siyah-beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet eden golcüsü Vagner Love ile ilgili kararını verdi.

Deneyimli çalıştırıcının, 33 yaşındaki forvetin bu tutumundan rahatsız olduğu belirtildi. Şenol Güneş’in, Siyah-Beyazlı yöneticilere yeni sezon başında yapılacak kampta Love’u görmek istemediğini ilettiği öğrenildi.

3.5 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Cenk Tosun'un İngiltere Premier Lig'in yolunu tutmasının ardından devre arasında Alanyaspor’dan 3.5 milyon euroya alınan Vagner Love, performansıyla tam bir hayal kırıklığı yaşanmıştı.

Brezilyalı forvet, ülkesinin takımlarından Flamengo’da oynamayı çok istiyor. Ancak Brezilyalı ekip tecrübeli golcü için kesinilkle bir bonservis bedeli ödemeye yanaşmıyor. Beşiktaş idarecileri, Vagner Love'dan fazla zarar etmek istemiyor.