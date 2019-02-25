Şenol Güneş: Maçı elimizle verdik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-0'dan 3-3'e gelen Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

OLMAYACAK GOLLER YEDİK

Fenerbahçe'nin ilk yarıda kaleye gelmediğini ifade eden Güneş, "İlk yarının tek hakimiydik, hakemin yanlış kararlarından dolayı da bizim kalemize gelebildiler. İlk yarıda goller attık, pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda normal giden bir oyun vardı, olmayacak goller yedik. Ön direkte müdahele edemedik, arka direkte adam bıraktık. Caner'i alayım, rakibi kaçırmayalım diye. Üst üste yediğimiz goller paniği arttırdı ve oyundan düştük. Savaşarak kazandığımız topları gereksiz yere rakibe verdik" dedi.

KAZANACAĞIMIZ MAÇI VERDİK

Fenerbahçe'nin büyük takımlara karşı iyi motive olduğunu ifade eden Güneş, "Rakip ikinci yarıda hem fizik hem moral olarak diri kaldı. Bu da gollerin gelmesiyle ikinci yarıdaki konsantrasyonumuzun düşüşünden kaynaklandı. Rakip ikinci yarıda daha iyiydi ama maç geneline baktığımızda kazanabileceğimiz maçı rakibe verdik. Panikle topu kolay şekilde rakibe verdik. 3-3'ten sonra Burak'ın pozisyonu gol olsaydı lehimize dönebilirdi. Gollerin gelişiyle oyunun hakimiyeti Fenerbahçe'ye geçti. Atakları vardı ama pozisyonları yoktu. Bir de uzaktan gol yiyince paniği iyice artırdı. Bizim için 2 puan kayıp, bilmiyorum Fenerbahçe için nedir? Fenerbahçe büyük takımlara karşı iyi motive olabiliyor. Trabzonspor hariç büyük takımlara karşı iyi sonuçlar aldılar.'' şeklinde konuştu.