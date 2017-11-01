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Şenol Güneş: Maçın hakkı beraberlikti

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Devler Ligi'nde Monaco ile 1-1 biten maçı yorumladı.

Şenol Güneş: Maçın hakkı beraberlikti
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Monaco beraberliğinin ardından açıklamalarda bulunan Şenol Güneş;
"Zor bir karşılaşma oldu. Türkiye'yi iyi temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Fazla atak yaptık ama etkili pozisyon yaratamadık. Pozisyonlarımız var ama gole dönüşmedi. Maçın hakkı beraberlikti diye düşünüyorum. Ben maça başlarken, ilk kez kullandım, beraberliğe razı olduğumu söyledim. Kaybetseydik, moralimiz de bozulurdu, gruptaki durumumuz da değişebilirdi"

"RAKİBİMİZİN ŞANSI AZALDI" 

Kendi sahamızda tabii ki kazanmak isterdik. Rakibimizin şansı azaldı, şimdi UEFA'yı kovalayacaklar sanırım. Hem kontrollü oynamak hem de rakibe gol atmak kolay değil. Bunu iyi yapmaya çalıştık ama her zaman her şey iyi gitmeyebiliyor."

Şenol Güneş: Maçın hakkı beraberlikti VİDEO

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