Şenol Güneş maçların başlatılmasını istemiyor

Fatih Terim, ligin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda teknik heyet, oyuncu ve personellere yapılan koronavirüs testleri, negatif çıktı.

Arda Turan, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştırması üzerine kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

Süper Lig'in 17 kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi Twitter hesaplarından Gençlik Marşı'nı paylaştılar. Katılmayan tek kulüp ise Galatasaray oldu.

Liverpool forması giyen Salah'ın ülkesi Mısır'da, ilginç bir olay yaşandı. Kahire'de soygun yapan bir hırsızlık çetesi, soygun sırasında yıldız futbolcunun maskesini kullandı.

Beşiktaş'ın, bir süredir transfer listesinde olduğu bilinen Alanyasporlu Fabrice N'Sakala ile her konuda el sıkıştığı öğrenildi.

Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, "Galatasaray benim hayalim. Bu yüzden kararımı çoktan verdim" diyerek, önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceğini söyledi.

Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktör olarak görev yapacak olan Emre Belözoğlu, Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Reçber'i ekibine dahil etmek istiyor.

Süper Lig'de 3 büyük takımın formasını giyen ve yurt dışına satılan en pahalı futbolcuları sizler için derledik...

1 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan: Oruçluyum Arda Turan, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştırması üzerine kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

2 Süper Lig'den 17 takım Gençlik Marşı'nı söyledi Süper Lig'in 17 kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi Twitter hesaplarından Gençlik Marşı'nı paylaştılar. Katılmayan tek kulüp ise Galatasaray oldu.

3 Mert Hakan: Galatasaray'ı seçtim Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, "Galatasaray benim hayalim. Bu yüzden kararımı çoktan verdim" diyerek, önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceğini söyledi.

4 Gökhan Töre, Beşiktaş'a dönüyor Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilen dönemde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Gökhan Töre'yi kadroda görmek istediği öğrenildi.

5 Emre Belözoğlu, ekibini kuruyor Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktör olarak görev yapacak olan Emre Belözoğlu, Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Reçber'i ekibine dahil etmek istiyor.

6 Beşiktaş, N'Sakala ile anlaştı Beşiktaş'ın, bir süredir transfer listesinde olduğu bilinen Alanyasporlu Fabrice N'Sakala ile her konuda el sıkıştığı öğrenildi.

7 Hasan Şaş, kendisine atılan mesajları yayınladı Galatasaray'da ayrıldıktan sonra futbolcuların kendisine attığı mesajları yayınlayan Hasan Şaş, fotoğrafın altına "Futbolcularla arası bozuktu diyenlere cevabımdır" notunu düştü.

8 Beşiktaş, Bursaspor'dan kovulan Şengil'e sahip çıktı Sosyal medyadan yaptığı Beşiktaş paylaşımı nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen altyapı futbolcusu Yiğit Şengil'in, siyah-beyazlıların idmanına katılacağı öğrenildi.

9 Soygunda Salah maskesi taktılar Liverpool forması giyen Salah'ın ülkesi Mısır'da, ilginç bir olay yaşandı. Kahire'de soygun yapan bir hırsızlık çetesi, soygun sırasında yıldız futbolcunun maskesini kullandı.