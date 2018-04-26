Şenol Güneş: Mağdur değilim, şikayetçi de değilim

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Şenol Güneş ile Tolga Zengin, Caner ve Quaresma için sıcak bir gelişme yaşandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri F.Bahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 57. dakikasında çıkan ve tatil edilmesine neden olan olaylarla ilgili soruşturma nedeniyle dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

MAĞDUR SIFATIYLA İFADE VERİLDİ

Savcılık yetkilileri Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Siyah-Beyazlı futbolculardan Tolga Zengin, Quaresma ve Caner Erkin'in mağdur sıfatıyla ifadesini aldı. 3 futbolcuya şikayetçi olup olmadıkları soruldu.

GÜNEŞ DE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Futbolcuların ifadesini başvurulduktan sonra bu kez Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'le bir görüşme gerçekleştirildi. Güneş bu görüşmede, "Mağdur değilim, şikayetçi de değilim" açıklamasını yaptı.

GÜNEŞ'İN İFADESİ KISA SÜRDÜ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bu açıklamasından sonra İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı. Şenol Güneş ardından takımın başında idmana çıktı.