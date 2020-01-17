Sunay Akın'la bir söyleşi gerçekleştiren A Milli Takımımızın deneyimli hocası Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'a üstü kapalı mesaj gönderdi.

"MANKEN GİBİLER KALECİLİK YAPMADI"

23 Nisan 2005'te İstanbul Oyuncak Müzesi'ni kuran şair-yazar Sunay Akın, deneyimli teknik adama, bir gün kaleci müzesi kurmak istediğini söyledi.

Akın'ın bu fikrini değerlendiren Güneş şöyle konuştu: "Kaleci müzesi kur ama kötü kalecileri de koy mutlaka. Hep iyileri koyma. Artısı eksisi var bu işin. Hep iyileri koyarsan iyinin kıymeti kalmaz. Eksik olanları koy. Mesela kötü gol yiyenler var. Manken gibi arkadaşlarımız var ama kötü gol yiyorlardı."

Şenol Güneş'ten Karius'a gönderme - İZLE



Şenol Güneş, Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde Karius'u kötü gol yediği için sık sık eleştiriyordu.