Şenol Güneş: Mart ayında gitmek istemedim

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir basın toplantısı düzenledi.

Tecrübeli teknik adam, mart ayında A Milli Takım'a gitmek istemediğini ancak TFF'nin zorla bu görevi verdiğini söyledi.

İşte Güneş'in sözleri:

"Ben kolay kolay söz vermem. Sözümün altında ezildiğimi düşünüyorum. Milli takımla görüşürken kulübümden izin almam gerektiğini söyledim, 'Ne izni?' dediler. Milli görev söz konusu olunca sadece tebligat gönderiliyormuş, gitmek zorundayım. Öte yandan Beşiktaş için konuşmam gerekirse önümüzdeki sene için burada kalma hissini yaşamadım.Bu duyguyu yaşamadım"

CEZA ALIRSIN DEDİLER

"Ben milli takıma mart ayında gelmek istemiyorum dedim. Bana izin istemiyoruz gelmek zorundasın dediler. Tebliğ yapıldı, futbolcular gibi bir milli davet aldım. Milli seferberlik gibi. 'Ceza alır mıyım?' diye sordum 'Alırsın' dediler. Yeni bir şey daha öğrendik. 1 haftalık gideceğim. Bu bir görevdir, beklenti değildir"