Şenol Güneş: Medel herkese örnek olsun

Siyah-Beyazlılar'ın başarılı teknik adamı Şenol Güneş, son haftaların parlayan yıldızı Gary Medel'le ilgili olarak övgü dolu sözler sarf etti.

"MEDEL HEPİNİZE ÖRNEK OLSUN"

Tecrübeli hoca, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde dün yapılan idmanda oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Medel, ilk geldiği dönemde oyun olarak eksikleri vardı. Kilo olarak da fazlası vardı, kafası da rahat değildi. Ben de kendisiyle konuşup onu yönlendirdim. O da çok çalıştı, beklemeyi problem yapmadı ve takımda kendisine yer açtı. Bu durum hepinize örnek olsun. Forma, kimseye verilmiyor, en çok isteyen alıp giyiyor." diyerek yedek beklediği için rahatsız olan futbolculara mesaj verdi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN YENİ GÖZDESİ OLDU

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel, ikinci yarıdaki istikrarıyla dikkati çekiyor. Siyah-beyazlı ekibe sezon başında transfer olan Medel, sezonun ilk bölümünde istediği istikrarı yakalayamazken, ikinci periyotta farklı bir görüntü ortaya koydu.

Şilili oyuncu, ortaya koyduğu başarılı futbolla teknik direktör Şenol Güneş'in yeni gözdesi oldu.