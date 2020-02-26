Şenol Güneş: Merih'i kayıp olarak görüyoruz

2020 Avrupa Şampiyonası'na sayılı günler kala Şenol Güneş'in kafasındaki kadro şekilleniyor.

"MERİH DEMİRAL'I KAYIP OLARAK GÖRÜYORUM"

Sakatlıkları nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan ve Avrupa Şampiyonası'nda görev almaları zor olan Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı'nın durumu hakkında yorum yapan Güneş, "Her oyuncu benim için değerdir. Merih'in takım üzerinde etkisi fazladır. Ben göreve başlarken savunmada Ozan Kabak-Merih Demiral düşüncem vardı. Ozan'ın sakatlığı vardı. Merih'le başladım tuttu. Çağlar Söyüncü takımında oynamıyor ama pozitif bir oyuncuydu. Ozan ise hep sakattı. Çağlar, Merih, Kaan arasında gidip geldik. Merih'in sakatlığını kayıp olarak görüyoruz. İyileşse bile oynamasını risk olarak görüyorum. Ozan'ın kadroda olması bir avantaj. Elimizde Kaan var, Çağlar var. Mert Çetin'i çağırıyoruz.

Bizim sıkıntımız sol kanatta oluyordu. Hasan Ali yoktu, sağ olsun Umut Meraş o bölgeyi kapattı. Yusuf ve Abdulkadir de bizim için çok önemli oyuncular. Ama sakatlıkları nedeniyle sürekli oynayamadılar. Abdulkadir dönecek, Yusuf nisanda başlayacak. Dorukhan da yeni yeni iyileşiyor, bekleyeceğiz. Her oyuncu önemli ama olmadığı zaman eksiklik görmüyorum. Milli takım olarak en iyisini yapacağız. Mart ayında aramıza yeni oyuncular gelecek." dedi.