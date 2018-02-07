Şenol Güneş Mevlana'dan alıntı yaptı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ile aralarında geçenlerin basın tarafından abartıldığını belirten Şenol Güneş, "Bu tip konuları konuşmak bana yakışmaz. Geçen maçtan sonra söylediklerimde de herhangi bir kastım yoktu. Medya kanalıyla bunu fazla magazinde tutarak hakarette bulunmuşum gibi gösterildi. Sonra bana hakaretler başladı, hiç cevap da vermedim. Konuşmalarım duruyor, girdiğiniz zaman görürsünüz" dedi.





GÜNEŞ MEVLANA'DAN ALINTI YAPTI

Daha önceden de Mevlana'nın bir sözünü örnek göstererek açıklamada bulunan Güneş, "Konuyu uzatarak, kavga ettirerek, sonra barışın demek çok seviyesiz bir şey, bunu kabul edemiyorum. Kavgalık bir durum zaten yok, ben sadece düşüncemi söylüyorum. Bunlardan prim yapacak bir adam değilim, bunlara ihtiyacım da yok. Mevlana'nın (Bazen diyorum ki ne olacak söyle gitsin, bazen diyorum ki sus bitsin) diye güzel bir sözü var. Çünkü konuşunca bir şey çıkmayacak, sadece malzeme olacaksınız. Yakışmaz, doğru bir şey değil. Ama barışmak da istemiyorum çünkü kimseyle kavga etmedim, etmem de. Bu konuyu uzatmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.