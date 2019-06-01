Şenol Güneş milli maçları değerlendirdi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Özbekistan maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

ÖNCE ÖZBEKİSTAN MAÇI SONRA FRANSA İZLANDA MAÇLARI

Hazırlık maçlarının önemine değinen Güneş, "Önümüzde Fransa ve İzlanda maçlarımız var, şu anda oynadıklarımız hazırlık maçı. Burada hem hazırlık maçlarında oyuncuların durumlarını görmek, hem de zihinsel yorgunluğu gidererek gitmek istiyoruz. Sonrasında resmi maçlarımızı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ÜRETMEYEN GENÇ OYUNCU BURADA OLMAYACAK

Özbekistan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Genç oyuncuyu bekleyelim diye bir durumumuz yok. Abdülkadir genç ama üretecek. Üretemezse burada olmayacak. Tabii ki toleransımız da olacak. Daha fazla yarınlara bakalım." diye konuştu.

"HOBİMİZ ÇALIŞMAK FOBİMİZ BOŞTA KALMAK"

Şenol Güneş sözlerini, "Bizim hobimiz çalışmak, fobimiz de boşta kalmak. Çalışmaya devam, desteklerinizi de bekliyoruz." diyerek sonlandırdı.