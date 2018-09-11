Şenol Güneş: Milli takımı çalıştırmak isterim

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir basın toplantısı düzenledi.

Güneş, yabancı sayısı ve milli takım hakkında konuşan Güneş, adı sık sık magazin basınında çıkan Karius'a da mesaj yolladı.

MİLLİ TAKIMI TERCİH EDERİM

"Bu sene mukavelem bitiyor. Sırbistan'da soruya cevap verirken, doğaçlama bir yanıt verdim. Beşiktaş'tan ayrılma durumum yok ama ayrılırsam da kulüp takımından çok milli takımı tercih ederim. Bazen bakıyorum, bazı kulüpler dışında 3-4 yıl çalışmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Başakşehir ve birkaç kulüp hariç... Ya sürekli iyi sonuçlar almanız lazım, ya da uzun süreli kalmamak gerekir. Beşiktaş'ta çalışıyorum. Beşiktaş'tan ayrılmam için Beşiktaş'ın istemesi gerekir. Ama zaten mukavelem bitiyor. Oradan teklif gelmesi lazım. Mukavelemi de onlar yaptı."





YABANCI SAYISI AZALMALI

"Yabancı için kriterler çıkmıştı biliyorsunuz. Bana o gün sordular. 14 doğum tarihi mi dedim. Saygı duyduk, kurallara uyduk. Bizde fikirler var ama uygulama ve denetim sıkıntısı var. O zaman Fatih Hoca, futbol direktörü olduğu için görüşlerini belirtti. Ben hala sayının azalması gerektiğini söylüyorum. Olabilir, karar aldılar. Biz de uyduk. Kararı ben vermiyorum ama düşüncemi de söylüyorum. Ne dendi? Teşvik üzerinden getirildi, uygulandı mı? Asla uygulanmadı. Bugün 14 de sakıncalı, serbest olsun. Ne kalıyor geriye? Fatih Hoca'nın zamanında çok eski, yapılıyordu. Benim zamanımda da yapılıyordu. Ama ben bunlara konuşmadım. Yabancı konusunda ben bir yanlış yapmadım. Socrates'in dediği gibi 'Haksız yere kocamı götürüyorlar, ya haklı yere götürselerdi?.."





KARİUS'A YAKIŞIKLILIK MESAJI

"Karius'la ilgili magazinsel konuyu söyledim. O da bunu seviyorsa, doğru değil. Yakışıklı, düzgün, karakterli olmak hoştur ama önemli olan sevilen, sayılan biri olmak ve düzgün iş yapmaktır. Şeklen başka türlü olmanız size bir ayrıcalık getirmez."