Şenol Güneş: Mucizeyi gerçekleştirmek istiyoruz

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

22.45'te başlayacak olan dev karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, rakipten korkmadıklarını söyledi.

İşte Güneş'in sözleri:

KORKMUYORUZ

"Ben hiçbir takımdan korkmam. Herkesin yorumuna saygı duyuyorum. ‘Gruptan çıkamaz’ da demişlerdi. Bayern maçında benim oynayacağım futbol önemli. Rakibimiz evet güçlü. Onların da bizim de dönemimiz önemli. Grupta her zaman kendi futbolumuzu oynamaya çalıştık. Bayern’de de aynı şeyi yapacağız. Monaco’nun da iyi oyuncuları vardı. Ama biz günümüzdeydik."





MUCİZEYİ KOVALAYACAĞIZ

"İşimizi iyi yapmamız lazım. Yarın da sahaya çıkıp en güzel oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Tarihi bir kulüp var karşımızda. Futbol her türlü sonuca açık. Biz sürpriz varsa, mucize varsa, onu da yapmak istiyoruz. Kendi gücümüzü de görmek adına bir test maçı olacağını düşünüyorum. Rakibin 7 oyuncusunu hücumda göreceğiz, yetenekli oyuncular. Savunma prensiplerinin iyi uygulanması gereken bir maç. Hücumda iyi oynayan oyuncularımızın, savunmayı birlikte nasıl yapacaklarını göreceği bir maç olacak."





İLK DEFA FAVORİ DEĞİLİZ

'Her türlü sonuç çıkabilir. Alınan sonuç dünyanın sonu değildir. Oynadığınız oyunun karşılığını aldığınızda mutlu olursunuz. Bugüne kadar her maça çıkarken kendimizi favori gördük, ilk defa kendimizi favori olarak görmüyoruz. Bu da Almanya'nın gerçeğinden kaynaklanıyor. Hem Alman Milli Takımı'nda hem de Bayern Münih'te oynamak zordur. Oyuncu kalitesi kadar iş ciddiyeti var, işe çok ciddi olarak bakılıyor. Rakip ne olursa olsun oyun ne olursa olsun yapılması gerekeni yapıyorlar. Mükemmel işi basit uyguladığında mükemmele ulaşıyor. Biz de bunu işlemeye çalışıyoruz.''