Hakem Brezilya maçında penaltı verdi VAR iptal etti

1 Arjantin ve Hırvatistan son 16 turuna kaldı Dünya Kupası D Grubu'nda Hırvatistan 9 puanla lider, Messi'li Arjantin 4 puanla ikinci olarak son 16 turuna yükseldi. Nijerya ve İzlanda ise turnuvaya veda etti.

2 Şenol Güneş: Muharrem İnce gibi olmak istemedim Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta Şenol Güneş basın mensuplarına yaptığı açıklamada "açmıyorum telefonlarımı. Sonra Muharrem İnce’nin yaşadığı gibi problem olmasın" dedi.

3 Anthony Joshua kemerini kaybedebilir WBA yönetimi, Anthony Joshua'nın İngiliz boksör Alexander Povetkin'in müsabaka teklifini bir kez daha ertelemesi halinde kemerinin elinden alınacağını bildirdi.

4 Arjantinli taraftarlar şehirleri karıştırdı Dünya Kupası'nın en şanssız isimleri iki Arjantinli taraftar oldu. Tangoculara gönül veren ikili, Hırvatistan maçının olduğu yeri karıştırınca yaklaşık 950 kilometre uzaktaki başka şehre gitti.

5 Dorukhan Toköz'den Beşiktaş'a 3 yıllık imza Beşiktaş yaklaşık 1 ay önce anlaşmaya vardığı Dorukhan Toköz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

6 Negredo ve Love'a teklifler var Aboubakar'ı Porto'dan kiralayan Beşiktaş, geçen sezon takımda bekleneni veremeyen Love ya da Negredo'dan biriyle yollarını ayıracak.

7 Fenerbahçe kaleye Begovic'i alıyor Ali Koç'un başkan olmasından sonra yeni bir döneme giren Fenerbahçe'de değişim kalede de yaşanacak. İngiliz basını ise sarı-lacivertli ekibin Begovic'i alacağını yazdı.

8 Niasse Galatasaray'da oynamak istiyor Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transfer edilmesini istediği Niasse, sarı-kırmızılı ekipte oynamak istediğini açıkladı.

9 Fenerbahçe'de hedef Fransız Granier Fransız basını, Fenerbahçe'nin Guingamp forması giyen Clement Grenier'i kadrosuna katacağını yazdı.