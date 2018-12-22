Şenol Güneş: Mutlaka kazanmalıyız

Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında kazanarak ilk yarıyı en iyi şekilde bitirmenin planlarını yapıyor. Güneş yönetiminde en kötü ilk yarı performansını sergileyen siyah-beyazlılar, şampiyonluk yarışının içinde kalmak için 3 puan hedefliyor.

"İDDİAMIZI SÜRDÜRELİM"

Akşam gazetesinin haberine göre, mücadelenin önemine değinen Şenol Güneş, "Hem lig yarışında iddiamızı güçlendirmek hem de moral değerlerimizi üst seviyede tutmak için çok önemli bir maça çıkacağız. Mutlaka kazanmamız gereken bir mücadele. Bütün dikkatinizi sahaya vermenizi istiyorum. Zaten bunu yaptığınız takdirde sorun kalmaz. Trabzonspor maçının ikinci yarısındaki gibi coşkulu ve motive olursanız rahatlıkla kazanırız" diye konuştu.

"SON MAÇLAR HER ZAMAN ZORDUR"

Camianın böyle bir galibiyete çok ihtiyaç duyduğunu belirten deneyimli teknik adam, "İşler kötü gidince iyi şeyler konuşulmaz. Bu sadece benim için değil, yönetim ve sizler için de geçerli. Hep olumsuz ve negatif söylentiler çıkar. Bunları değiştirmek için en büyük sorumluluk bize düşüyor. İlk yarının son maçları her zaman kritiktir. Sonuçları günlerce konuşulur. Taraftarlara da size de bize de tatil zehir olur. Sizin de güzel bir tatil geçirmeniz için 3 puan çok değerli. 90 dakika kendinizi işinize ve sahaya verin, tatile de kafanız rahat şekilde çıkın" ifadelerini kullandı.