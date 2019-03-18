Şenol Güneş: Nazım Sangare'nin Türk olduğunu bilmiyordum

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor'un kadroya almadığı için tepki gösterdiği Nazım Sangare ve kaleci tercihleri ile ilgili konuşurken, Nazım'ın Türk Milli Takımı'nda oynayabileceği bilgisine sahip olmadığını söyledi.

Türkiye U17 Milli Takımı kadrosunda da geçmişte yer alan Alman asıllı oyuncu Nazım için konuşan Güneş, "Antalyaspor'daki sağ bek Sangare'nin yabancı mı Türk mü olduğunu bilmiyordum. Bülent Korkmaz ile konuştum ve öğrendim. Bu benim eksikliğim, hatam olabilir. Bülent Korkmaz'dan Türk statüsünde olduğuınu öğrendim. Antalyaspor'un da Nazim Sangare eleştirisi var, haklı olabilirler. Bakarsınız bir sene sonra gelir oynar. Sağda Zeki var şimdi, tecrübeli Gökhan da var. Olabilir, tabii olabilir. Haklı da çıkabilirler, 1 sene sonra Sangare gelip milli takımın en iyisi olabilir. Dorukhan 1 sene önce oynamıyordu, şimdi oynuyor" ifadelerini kullandı.