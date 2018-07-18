Şenol Güneş, Negredo'yu istemediğini belli ediyor

Siyah-beyazlı ekip Avusturya kampında Reading'le hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 sona ererken, Şenol Güneş'le İspanyol forvet Negredo'nun yedek kulübesinde hiç konuşmaması dikkat çekti.
ŞENOL GÜNEŞ İSTEMİYOR
Beşiktaş'ın tecrübeli teknik adamı Şenol Güneş, sezon başı kampında Negredo'nun gelecek yıl takımda olmayacağını açıklamış ama İspanyol forvet takımdan ayrılmayı kabul etmemişti.
İstenmemesine rağmen Beşiktaş'tan kazandığı parayı verecek bir kulüp bulamayan Negredo, takımda kaldı. Sakatlığını atlatıp kampa katılan Negredo ile Şenol Güneş'in arasındaki soğuk savaş devam ediyor.
Bu durumun en net örneği ise dün oynanan Reading maçında objektiflere yansıdı. Yedek kulübesine oturan Negredo-Güneş ikilisi birbirleriyle hiç konuşmazken, İspanyol forvet sürekli telefonuyla oynadı.