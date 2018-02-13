Şenol Güneş oyuncuları kampa alıyor

Siyah-beyazlı takımın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, futbolcularından bir aylık dönem için özel isteklerde bulunurken, kulüpte yaşanacaklarla ilgili olarak da yeni kararlar aldı. 32 günlük müthiş bir periyodun içine girecek olan Beşiktaş'ta, Güneş birçok kural getirdi.

EŞLER DAHİL TESİSE GİRİŞ YASAK

Güneş, tesislere kim olursa olsun misafir alınmasını istemiyor. Aileler, eşler, anneler, babalar hatta çocuklar bile. Futbolcuların dinlenme saatlerinde kimse onları rahatsız etmeyecek.

Tüm öğünler diyetisyen ve besin uzmanlarının hazırladığı şekilde yenecek. Haftanın bir günü kendi isteklerine göre yiyebilen oyuncular bu dönemde bu haklarından yararlanamayacak.

Özellikle gece 01.00 ila 05.00 arasında uyunmasına çok dikkat edilecek. Saatlerce hareketsiz kalınmasına neden olan konsol oyunlarından uzak durulacak. Ağır içkilerden uzak durulacak. Çok isteniyorsa idman sonrası bira veya akşam yemeğinde bir kadeh kırmızı şarap içilebilecek.

Salonda yapılacak çalışmalar tamamen doktor kontrolünde olacak. Dövüş sporları yasak. Olası sakatlıklara karşı önleme testi yapılacak.Tüm oyuncuların kan testlerine bakılacak.Sıkı idman programı ona göre şekillenecek. Başarı ile ilgili filmler, kazanma ile ilgili kitaplar tavsiye edilecek..