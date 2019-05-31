A Milli Futbol Takımı Euro 2020 Eleme Grubu maçları öncesi Antalya’da karşılaştığı özel maçta Yunanistan’ı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, “Elimizde üç maçtır oynayan bir kadro vardı. Buraya geldiğimizde yeni 9 oyuncu geldi. Onlara oyun formatını anlattım. Belki acele de ettik. Kenan’ı ilk defa gördük. Sahada bireysel hatalar vardı. Olumlu gelişmeler daha fazla oldu. Yeni oynayan oyuncuları gördük. İki hazırlık maçında takıma katılan oynamayan ve yeni oyuncuları görerek havuzu genişletmeye bakacağız. Ondan sonra Fransa ve İzlanda maçını düşüneceğiz. İyi işleri daha fazla olan ama hata da olan maçtı. İstediğimiz zaman oyun temposunu arttırdık. Değişiklikten sonra bazı sıkıtılar oluşturdu. O sakatlıkların olması bizim için iyi olmadı. Cenk’i bilmiyorum ama diğerlerinde sıkıntı yok. Oyuncuların durumunu görmek istedik. Neler yapabildiğimizi görmeye çalıştık. Olumluyduk ama yeterli değildi. Daha üst seviyeye oynayabiliriz. Havanın sıcak ve nemli olmasına rağmen oyuncularım ellerinden gelen gayreti gösterdi” diye konuştu.

Şenol Güneş: Oyuncularım olumlu ama yeterli değil

"FRANSA VE İZLANDA'YI YENERİZ"

3 maçı galibiyetle geride bıraktıklarını aktaran Güneş, “İyi başlamak moral ve motivasyon için önemli. FIFA sıralamasında Yunanistan 42, Türkiye 39. sıradaydı. Avrupa Şampiyonası’na katıldığımız zaman ilk onlara doğru gitmeliyiz. Hazırlık maçları, hazırlık için yapılıyor. FİFA’ya teşekkür ediyorum bizi de var sayıyorlar. FİFA öyle bir değerlendirme yaptı. Maçta yediğimiz gol bize yakışmadı. En küçük hatanın neye mal olacağını gösterdi. Takımın artıları ve eskileri de var. Umut yoruldu, değiştiremedim. Bazı oyunculara fazla yük bindi. Rakip sahada oynamak, hücum etmek gol atmak oynayan kadar seyircinin de hoşuna gidiyor. Burası profosyonel bir kulüp değil herkesin kulüpleri var, hepsine saygı duyuyorum. Ama burası Milli Takım buranın, vizyonu, gururu ve beklentileri var. Oyuncularım da bunu yapmaya çalışıyor. 3 maç ölçü değil Özbekistan’dan sonra Fransa ve İzlanda karşısında hazır olup o maçları kazanırız.” dedi.

"İYİ BİR AİLEYİZ"

Güneş, işini sevdikten sonra her işin önemli olduğunun altını çizerek, “Yaptığımız işin rengini zorluğuna rahatlığına bakmadan yaşayarak baktığınız zaman sorun olmaz. Biz olgusunu oluşturmak hedeflere yönlendirmek bu futbolcuların gelişimi için yapacak çok iş var. Milli Takım ayrı bir heyecan ulvi bir görev. Buraya gelen gönülden ve severek oynamalı veya hiç gelmemelidir. İyi bir hava iyi bir aile gibiyiz. Ayın birinde eğlence merkezinde gösteriye katılacağız, 4’ünde bayramlaşma olacak. Bu maçta sıvı kaybı oldu, yarın yenileme yapacağız. Sürekli kamp yapmak oyucuları yıpratıyor. Bazı oyuncular daha az oynadı, bazıları hiç oynamadı. Düşünürseniz kendinize iş bulursunuz” ifadelerine yer verdi.

"İKİ MEVKİDE OYNAYAN OYUNCU AVANTAJLI"

Nazım Sangare ve Umut Meraş’ın beklediğinden daha iyi gördüğünü dile getiren Şenol Güneş, “Oyuncularım, hem yürekten oynadılar hem de dikkatliydiler. Bu maçı yüzde yüz ölçü almak istemiyorum, bu artı işaretti. Bir kadro yapacağız. Şu anda kadroda 32 oyuncu var. 4 kalecimiz var. Bu oyuncunun 20’ye inmesi gerekiyor. Önde fazlalık var. Bunları değerlendireceğiz. Beklerde yine aynı şekilde. İki mevkide oynayan oyuncu her zaman avantajlıdır. Cenk gayet iyiydi. Burak ve Dorukhan yeni toparlıyor. Havuzun geniş olması iyi yeni katılan oyuncular olabilir. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan herkes bu takıma girebilir. Bu takım Türk milletinin takımı. Nasıl bir kadro yapacağımı düşünüyorum. Yunus’u bugün sahaya koyamadım. Zeki, Merih’i Hasan Aliyi dinlendirmek istedim. 3 oyuncu değişikliği yaptık, 2 oyuncu sakatlandı. Hazırlık maçı da olsa kafamı karıştıracak şeyler buluyorum. Milli Takım sıradan bir iş değil. Her oyuncu dışarıda kalıyor üzülüyorum. Açıkta olan çok oyuncular var. Bunlardan bir kaçı dışarıda kaldığı zaman üzülüyorum. Havuzu geniş ama gücü fazla olan oyucuları öncelik olarak kullanacağım.” açıklamasını yaptı.

ÖZBEKİSTAN KADROSU

Güneş, Özbekistan karşısına Fransa ve İzlanda maçının tahmini kadrosu ile çıkmayacağını belirtti.

Güneş, Özbekistan karşısında da oynamayan oyuncuları tercih edeceğini kaydetti.

"MODERN FUTBOLUN GEREKLERİNİ YAPACAĞIZ"

Modern futbol ne gerekiyorsa onu yapacaklarını vurgulayan Şenol, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ofans da, defans da yapacağız. Tam takım olarak, takım olarak savunma ve hücum yapacağız. Oyunu soğutma bakımından pas yüzdemiz düşük kaldı. Emre bunu ikinci yarı iyi yaptı. Milli Takım üst seviyede iyi oynayan bir takımdır. Hücumu da savunmayı da iyi yapmak durumundayız. Geri gelmem gitmem işi değil. Gönül işi, istek işi kazanma arzusunun üst seviyede olduğu iştir. Kesik kesik oynayamayız. Futbolun doğrularını sunacağız. Seyircinin zevk ve keyif aldığı oyun herkesi keyiflendiriyor. Bir şeyleri iyi sunduğunuz zaman geri dönemezsiniz. Çok yetenekli oyuncularımız var. Akıcı oyun sıkıntısı oluyor. Pas yapılırken top kaybı olabiliyor. Üst seviye takımlarda bu olmaz. Daha başlangıçtayız, işimiz kolay değil daha yukarılara çıkmalıyız” dedi.

"EKSİLERİ ARTILARI GÖRDÜK"

Yunanistan ile Fransa’nın hücum ölçüsünün aynı olmayacağına değinen Güneş, “Milli Takım antrenörünün zamanı yok. Kısa sürede iyiydik. Beklediğimden iyiydi. Ama hatalar vardı. İkinci yarıda çıkmalarda hata vardı. Eksiğimizi, artıları gördük. Güzel maç oldu. Tebrik ediyorum oyuncularımı. Taraftara da teşekkür ediyorum” değerlendirmesini yaptı.