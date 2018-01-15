Şenol Güneş Ozan iddialarına cevap verdi

Beşiktaş, sezonun ikinci yarısı için hazırlık çalışmalarına devam ediyor.

Teknik direktör Şenol Güneş, akşam antrenmanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

OZAN TUFAN İDDİALARI ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bulması istenilen Ozan Tufan'ı arayarak Beşiktaş'a çağırdığı yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.

"BEN BÖYLE BİR ŞEY YAPMAM"

Kendisinin böyle bir girişimde bulunmadığını söyleyen Şenol Güneş "Benim teklif ettiğimi söylüyorlar oyuncu almak ile ilgili. Öyle bir şey olsa, kulübe söylerim. Kulübün profesyonel oyuncusu, zaten mevki olarak fazla olduğumuz bir yerde teklif yapmam mümkün mü? Ben böyle bir şey yapmam" diyerek konuya açıklık getirdi.