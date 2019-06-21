Şenol Güneş Ozan'ı motive etmeye çalışıyor

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Ozan Tufan, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı.

Son bir şans verilerek Alanyaspor'a kiralanan 24 yaşındaki futbolcunun, bu takımda biraz daha kendini topardığı görüldü.

GELECEKTE KAPTAN OLACAKSIN

Alanya ekibindeki performansıyla yeniden A Milli Takım'a seçilen Ozan, İzlanda maçında ise yine vasatı aşamadı.

Karşılaşmanın ardından öğrencisiyle bir toplantı yapan teknik direktör Şenol Güneş'in, “Artık sana verilen fırsatları iyi kullanmalısın. Yeteneğini değerlendir. Peformansını daha da yükselt çünkü gelecekte milli takımın kaptanı sen olacaksın" dediğin öğrenildi.