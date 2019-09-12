Şenol Güneş özel aracı reddetti

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde deplasmanda Moldova ile karşı karşıya geldi.
Rakibini birbirinden güzel gollerle 4-0 mağlup eden milliler, liderlik koltuğuna oturdu
Karşılaşmanın ardından oldukça mutlu olan teknik direktör Şenol Güneş'in keyfini yetkililer kaçırdı.
Güneş, maç sonu düzenlenen basın toplantısının ardından kendisi için tahsis edilen özel araca binmek istemedi.
"TAKIM OTOBÜSÜYLE GİDİYORUM"
Yetkililer Güneş’e “Havaalanına gitmek için aracınız hazır” diyerek, kapıda bekleyen son model aracı gösterdi. Güneş ise “Ne demek takımdan ayrı gitmek! Ben takım otobüsüyle gidiyorum” diyerek bu teklifi reddetti.