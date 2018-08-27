Şenol Güneş Özkahya'yı eleştirdi

Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta Şenol Güneş maçı değerlendirdi. Hakemin oyunu fazla durdurmasından şikayet eden Güneş, "Futbol oynamak için tempoyu da yükseltmek gerekiyor" dedi.





HALİS ÖZKAHYA'YA TEPKİ

Maçın hakemi Halis Özkahya'yı eleştiren Güneş, "10 defa oyun duruyor, hakem bir şeyler yazıyor. Rakibin dinlenmesi için mi geliyorsun buraya. " şeklinde konuştu.

"Futbol oynamak için tempoyu da yükseltmek gerekiyor" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Geçen sene de Antalyaspor maçımızı böyle yönetmişti. Rahatsız mısın o zaman? Niye kesiyorsun oyunu? Kaç defa yattılar görmüyor musun? Arkaya da adam koyuyorlar. Taça atmasak uzun top atıp gol atacaklar. Böyle futbol olur mu? Futbol adına oyuncularıma diyecek bir şeyim yok. O pozisyonlarda gol yemememiz gerekiyor diyebiliriz tabii ama pozisyonlarımız var. Riskleri daha fazla aldım ikinci yarı. Zaten onların da net bir pozisyonu yok." ifadelerini kullandı.