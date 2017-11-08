Şenol Güneş: Pepe'yi beğenmiyordum

İtalya'da yayınlanan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'a özel demeç veren Şenol Güneş, hedefleri hakkında konuştu. Güneş ayrıca, bu sezon Real Madrid'den transfer edilen Pepe hakkında da konuştu.

İşte Şenol Güneş'in La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportaj:

"Bugüne kadar hiç bahsetmedim. Barcelona'nın okulu benim için en büyük ilham kaynağı olmuştur. Cryuff'tan, Guardiola'ya kadar yenibir model yarattılar. Oyuncuların topla rakip kaleye gittikleri her seferde, özel bir şey beklemenin yanı sıra, bunu hayranlıkla izlemeniz mümkündür. En iyi hücum ve savunma için bu sözlerden daha değerlisi yok."

"Farklı teklifler gelmesine rağmen, oyuncu olduğum dönemde asla Trabzonspor'u bırakmak istemedim. Kore dönemi benim fikirlerimi tazeledi ve benim kariyerim hiçbir zaman programlanmadı. Eğer programlasaydım, herhalde Avrupa'daki liglere giderdim. Bugün biraz yaşlandım, hatta emekliye bile ayrılmayı düşünüyorum. Her ne kadar bu tecrübeyi yaşamak istesem de, İtalya ile irtibatım yok."

"REAL'DE OYNARKEN PEPE'Yİ BEĞENMİYORDUM"

"El Clasico'yu izlediğim zaman Pepe hoşuma gitmiyordu. Kötü bir izlenim vermişti bana ama burada herkes için örnek bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bir başarılı genç gibi çalışmalarını yürütürken, bizim için önemli bir silah. Her ne kadar Türk kulüpleri genç yetenekli Türk oyuncuları yetiştirmek görüşünü savunsam da, bu aşamada tecrübeli oyuncularla kazanmaya çalışıyorum. Lyon ve Monaco da bunu yapıyor ve rekabet içindeler."

"Uzun süreli bir projemiz var ve adım adım ilerliyoruz. Kulüp ile görüşerek büyük yatırımlar yaparak daha başarılı olmak için çalışıyoruz. Ayrıca Türkiye'de baskı var. Monaco, Keita Balde gibi bir yatırım yapabilir. Yüksek rakamlar harcayabilir. Burada çok para harcadığınız için sizi suçlayabilirler. Negredo'yu alıp, Cenk Tosun oynadığında, transferde hata yaptınız deniliyor."

