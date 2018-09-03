Şenol Güneş performansı beğenmedi

Bursaspor beraberliğini değerlendiren Şenol Güneş, mücadelenin geneline bakıldığında oyuncularının performansından mutlu olmadığını ifade etti.

"3 OYUNCU DA YAVAŞ KALDI"

Şenol Güneş, özellikle ilk yarıda orta sahalarının kötü olduğunu söylerken, yedikleri golün şok etkisi yarattığını dile getirdi.

Bireysel ve takım olarak da kötü olduklarını belirten Güneş, "Sahaya çıkan oyuncular ne hücum ne de savunmada beklenen şekilde oynadılar. Rakip de uzun toplarla etkili olmaya çalıştı. Bunda da başarılı oldu. Hem onda hata yaptık, hem hücuma çıkarken hata yaptık. Ofansta ve defansta sayısal çokluğumuz yoktu'' ifadelerini kullandı.

Yedikleri golün şok etkisi yarattığını söyleyen Güneş, ''İkinci yarıda daha iyiydik ama yine beklediğimizin altında kaldık. Rakibin iki santrafora dönmesinin ardından Necip'i alarak faydalanmaya çalıştık. Hiç beklenmeyen bir şekilde uzun atılan bir top. Adriano geç kaldı. Arkasından Pepe ve Vida... Üç oyuncunun arasından yediğimiz gol biraz şok etkisi oldu. İki puan kaybettik, üzgünüz'' şeklinde konuştu.