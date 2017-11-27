Şenol Güneş: Puan kaybedersek şampiyonluk tehlikeye girer

Şampiyonlar Ligi'nde lider olarak gruptan çıkmayı garantileyen Beşiktaş'ın, Süper Lig'in son 2 haftasında 4 puan kaybetmesi Teknik Direktör Şenol Güneş'in sabrını taşırdı.

Siyah-beyazlı hoca, Teleset Mobilya Akhisar maçı gibi golsüz kapanan Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından futbolcularına sert uyarılarda bulundu.

"BU FUTBOL BİZE YAKIŞMIYOR"

Takımın ligde farklı Avrupa'da farklı oynamasına sinirlenen Güneş'in, "Biraz tempolu oynasak şu maçı alırdık. Son haftalardaki bu kadar puan kaybı normal değil. Böyle bir futbol bize yakışmıyor. Eksiklikler asla bahane olmamalı. Kazanmak için hiçbir şey yapamadık" diye konuştuğu öğrenildi.

"OLASI PUAN KAYBI ŞAMPİYONLUĞU TEHLİKEYE SOKAR"

Deneyimli hoca, özellikle Galatasaray derbisine vurgu yaparak kayıpların devam etmesi halinde şampiyonluk yarışında işlerinin çok zor olacağının altını çizde ve, "Önümüzde bir kupa maçı var bundan sonra ligde yeni puan kayıpları yaşamamalıyız. İlk yarı bitene kadar olası bir puan kaybında şampiyonluk şansımız tehlikeye girmiş olur. Hepimiz hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Avrupa'ya motive olduğumuz kadar lige de motive olmalıyız. Bazı oyuncular gücünü yeteri kadar sahaya yansıtamadı. Benim için Beşiktaş'ın başarısı önemlidir. Bunun için ne gerekiyorsa onu yaparım" ifadelerini kullandı.

YÖNETİCİLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Şenol Güneş'in yanı sıra Beşiktaş Yönetimi'nin de ligde üst üste kaybedilen puanlar nedeniyle gelecek adına endişeli olduğu kaydedildi. Yönetimden bazı isimlerin, "Takımdaki bazı oyuncular kendilerine oynuyor. Teknik heyet önceliğini Beşiktaş için oynamak isteyenlere vermeli" yorumunu yaptığı vurgulandı.