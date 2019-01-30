Şenol Güneş: Quaresma yüzde 90 gitti

Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Güneş, sohbet toplantısında siyah-beyazlı ekipteki son gelişmeler hakkında açıklamalar yaptı.

Tecrübeli teknik adam, transfer konusunda şöyle konuştu:

VİDA TAKIMDA KALDI

"Domagoj Vida transferi dün konuşuldu ama olmadı. Vida, takımda kalacak gibi görünüyor. Enzo Roco'nun ayrılma durumu vardı ama o da kalıyor."

QUARESMA YÜZDE 90 GİTTİ

"Ricardo Quaresma %90 gitti. Yerine o kalitede kimi alacağız? Bu saatten sonra alınacak oyuncuyu doğru bulmuyorum.Tolgay'ın anlaşması olmuş, Fenerbahçe'ye gidiyor. Ben Şener ve Alper’in ikisini de tercih ederim ama oyuncuların anlaşmaları var."

BABEL MUTSUZDU

"Aldığımızı oyuncu, verdiğimiz oyuncudan daha fazla alırsa sıkıntı yaşarız. Quaresma ve Babel’in gidişi ile farklı bir oyun ortaya çıkacak. Daha önceki oyun kötü değildi ama belli bir oyun oynamak zorunda kalıyorduk. Babel çok iyi bir oyuncuydu. Mutlu olduğu zaman iyi performans gösterdi. Mutlu değildi, gitmesi gerekirdi."

TOLGA'NIN KAMPA KATILMASINI İSTEDİM

"Orkan’ı beni istedim. Fakat geldikten sonra istediğimiz verimi alamadık. Tolga Zengin ile ilgili 1-2 senedir böyle şeyler konuşuluyordu. Ben kendisi ile bir sıkıntı yaşamadım. Kaptan olduğu için de gitmesini istemedim. Beşiktaş’ın şu andaki durumu sadece saha sorunu değil. Geçen sene fazlalıklar var dediğimde anlaşılmamıştı, şimdi daha iyi anlaşılıyor."