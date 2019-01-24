Şenol Güneş: Quaresma'nın kalmasını istiyorum

Şenol Güneş, spor müdürleri ve yazarlarıyla bir araya geldi.

Takımdaki geleceği belli olmayan futbolcular hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, Adriano için "Teklifler var. Eğer anlaşma sağlanırsa gidebilir" dedi. Güneş, Quaresma'nın ise takımda kalmasını istediğini söyledi.

İşte Güneş'in sözleri:

ADRİANO GİDEBİLİR

"Akhisar maçında Caner’in kanadından çok atak yedik ama bu Caner’in kötü futbolcu olduğunu göstermez. Zaten yönetimle yaptığımız görüşmede hem stoper hem sol bek oynayan bir transfer istediğimi söyledim. Adriano'ya teklif değil, teklifler var. Eğer anlaşma sağlanırsa gidebilir."





QUARESMA'NIN KALMASINI İSTERİM

"Quaresma'nın takımdan ayrılması gündemde. Onun hakkındaki kararım merak ediliyor ama ben karar veren yer değilim, kararı yönetimler verir. Ben Quaresma'yı son maçta oynattım mı? Takımın kaptanı kimdi? Görüşüm belli ama yönetim transferine izin vermek isterse ben bunu ancak kabul ederim. Hocaların kararı değil, fikri olur."





TOLGA KONUSUNDA FİKİR AYRILIĞIMIZ OLDU

"Antalya kampına götürülmeyen isimlerden sadece Tolga Zengin konusunda yönetimle fikir ayrılığımız oldu. Kamptan döndükten sonra da bu konuda yönetimle görüştük"

KEŞKE OĞUZHAN GERÇEKTEN KULAKLARINI TIKASA

"Oğuzhan isteklerini dile getiren biri değil. İçine atıyor. Bu durum da onu aşağı çekiyor. Oğuzhan kulağını tıkayarak sevindi ama keşke gerçekten tıkasa."