Şenol Güneş, Quaresma'yı sahaya sürecek

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sistemde değişikliğe gidiyor.

Son haftalarda siyah-beyazlı takımı sırtlayan Burak Yılmaz, Şenol Hoca'nın son haftalardaki en büyük kozu olacak.

Şampiyonluk şansını sürdüren Beşiktaş, kalan maçlarında sistemi golcü oyun üzerinden kurmayı planlıyor.

QUARESMA'YA FORMA VERECEK

Ceza sahası içerisinde Burak Yılmaz'ı topla daha çok buluşturmak isteyen teknik heyet, Ricardo Quaresma'yı sahaya sürecek. Q7’nin takıma dönmesiyle birlikte siyah beyazlıların oyun sisteminde önemli bir değişiklik olacak.

BOL BOL ORTA YAPMASINI İSTEDİ

Bu oyuncunun yokluğunda genelde ortadan hücum geliştiren Beşiktaş, Quaresma’nın dönüşüyle kanatları daha etkin kullanacak. Şenol Güneş, Portekizli futbolcudan, son dönemde çok formda olan Burak Yılmaz’a bol bol orta yapmasını istedi.

ADRİANO DA OYNATILACAK

Güneş ayrıca Ankaragücü’nün başarılı hücumcuları Dever Orgill (6 gol, 1 asist) ve Tyler Boyd’un (4 gol, 4 asist) formda olmalarını dikkate alarak, sol bekte Caner’in yerine savunma yönü daha güçlü olan Adriano’yu oynatacak.