Şenol Güneş rakiplerimizi yorumladı

Şenol Güneş, kura sonrası EURO 2020'deki rakiplerimiz İtalya, İsviçre ve Galler hakkında konuştu.

"BAKÜ'DE EV SAHİBİ OLACAĞIZ"

Bakü'de ev sahibi gibi olacağımıza vurgu yapan Güneş, şunları söyledi:

"Rakiplerden çok şehirleri ve seyahati konuşmuştuk. Bakü'yü biz istiyorduk. Her ne kadar uzun bir seyahat olacak olsa bile, Azerbaycan'da Bakü'de kendi sahamızda oynayacağız diye düşünüyoruz. Açılış maçını Roma'da yaptıktan sonra Bakü'ye gitmek biraz zor olacak. Avrupa'nın iyi takımları buraya geldi, tüm takımlara başarılar diliyorum. Türkiye olarak haziranda bu turnuvada olmak gurur verici. Oynayacağımız oyunla ses getirmek, turnuvaya renk getirmek istiyoruz. İnşallah gruptan çıkarak güzel günler görürüz. Hedefimiz budur. Bu turnuva enteresan oldu. Son ana kadar nerede olacağımız belli değildi, şimdi kamp yeri sorun olabilir."





Rakip teknik adamların Türkiye'de çalıştığını belirten başarılı hoca, "İsviçre'nin teknik direktörü Vladimir Petkovic, Samsunspor'da çalıştı ve Türkiye'yi biliyor. Roberto Mancini, Galatasaray'da çalıştı, Türkiye'yi biliyor. Ryan Giggs ise Ada'da oynadı, şimdi Galler'in başında farklı bir tarzı var. Sıralamada sonuncu takım olan Galler'den 3 puan almalıyız." diye konuştu.

İtalya ile oynanacak açılış maçıyla ilgili de görüşlerini açıklayan Şenol Güneş "Açılış maçında İtalya'ya karşı Türk futbolunu, felsefesini göstermek için şansımız olacak. İtalya 10'da 10 yaparak Türkiye'ye karşı oynayacak. İnşallah ilk mağlubieyti bizim maçta alırlar." diyerek sözlerini noktaladı.