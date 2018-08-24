Şenol Güneş: Rövanşta kazanarak turlamak istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Partizan ile 1-1 kaldıkları maçın ardından, "Rövanşta kazanıp turu geçmek istiyoruz." dedi.





"EVİMİZDE KAZANMAK İSTİYORUZ"

Oyunu kontrol ederek oynadık diyen Güneş, "Bir gol yedik sonra bir gol attık. Üç, dört olabilirdi. Oyunun tamamına baktığımızda kazanmaya yakındık. Beraberlik kötü bir sonuç değil ancak kazansak daha iyi olacaktı. Kendi sahamızda kazanıp tur atlamak istiyoruz" diye konuştu.

Eksikleri olduğunu vurgulayan siyah-beyazlı takımın teknik patronu, takımın çizgiye girmesi için 5-6 haftalarının olduğunun altını çizdi.